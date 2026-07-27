Cicciolina ha rivelato di aver sempre apprezzato il sesso e di aver conosciuto Moana Pozzi, definendola un’amica intelligente, anche se in scena appariva freddina. Ha commentato che Pozzi era molto genovese e poco incline a offrire una pizza. Ha anche parlato di John Holmes, definendolo il migliore, ma anche un grande delinquente. La donna, nata in Ungheria nel 1951, si è trasferita in Italia da giovane e negli anni Settanta ha iniziato a emergere nel mondo dello spettacolo e dei media osé.

Ilona Staller, per tutti Cicciolina, nasce nel 1951 in Ungheria, ma è in Italia che costruisce il personaggio più chiacchierato della sua epoca. Arriva in Italia giovanissima e negli Anni 70 inizia a farsi notare tra radio libere, spettacoli osé e un’esuberanza che diventa presto il suo marchio di fabbrica. “Per me l’Italia era un Paese libero. – ha detto l’attrice a Il Corriere della Sera – Nel ’72 arrivai a Milano e facevo la fotomodella. Nel ’74 mi spostai a Roma”. “Al cinema ho fatto piccole parti in film importanti. – ha ricordato – Non sono diventata immediatamente una pornostar. Tra i primi girai un film con Laura Antonelli e Umberto Orsini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “A me è sempre piaciuto far sesso. Moana Pozzi era un’amica intelligente, in scena un po’ freddina. Molto genovese, non ti offriva volentieri una pizza. John Holmes il migliore, ma era un gran delinquente”: lo rivela Cicciolina

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