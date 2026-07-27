Ilona Staller racconta il lato privato di Moana Pozzi | Era molto genovese non ti offriva la pizza

Ilona Staller ha raccontato un episodio sulla personalità di Moana Pozzi, affermando che era molto genovese e che non offriva mai la pizza. La cantante e attrice ha parlato di alcuni aspetti della vita privata di Pozzi, descrivendo il suo carattere e le sue abitudini. L’intervista è stata pubblicata sul Corriere della Sera, dove ha condiviso anche ricordi legati alla carriera nel cinema per adulti.

Ilona Staller ha concesso una nuova intervista al Corriere della Sera nella quale parla di alcune delle persone più importanti che hanno gravitato attorno alla sua carriera nel cinema per adulti. Tra queste ha parlato anche di Moana Pozzi, sottolineando che era particolarmente oculata, in quanto “genovese”. Moana Pozzi, sostiene Staller, fu scoperta da lei e Riccardo Schicchi, titolare dell’agenzia Diva Futura e suo socio. “Dicevano che era una “cavallona” – racconta l’attrice ungherese – “Io invece l’ho voluta al mio fianco. “Questa è la mia amica Moana”. Siamo andate anche in America e abbiamo girato due film” Moana Pozzi (Raiplay) Alla giornalista Francesca Angeleri che le ha chiesto che tipo di persona fosse Moana, la Staller replica che era intelligente ma anche oculata. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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