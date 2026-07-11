“Michael mi manca, ogni giorno. Ma non manca soltanto a me. Manca ai suoi figli, alla famiglia, a suo padre. A tutti quanti. Eppure Michael è qui. È diverso, ma è qui. E so che questo ci dà forza. Siamo insieme. Viviamo insieme a casa. Facciamo tutto il possibile per far sì che migliori e stia bene”. Sono solo alcune delle parole commoventi di Corinna Schumacher, moglie del grande campione di Formula Uno, vittima di un tragico incidente avvenuto il 29 dicembre 2013 sulle piste francesi di Méribel, quando il pilota ha perso il controllo degli sci, è caduto e ha sbattuto la testa su una roccia. Da allora è calato il silenzio assoluto. La famiglia si è stretta attorno al campione con amore e devozione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Alle feste mio marito Michael Schumacher era il primo ad arrivare e l’ultimo ad andarsene. Ridevamo così tanto. Non era bravo a cantare, ma cantava sempre My Way perché conosceva il testo”: lo rivela Corinna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Corinna Schumacher e il racconto struggente su Michael: “Mi manca, ma è ancora qui”Corinna Schumacher ha condiviso un racconto sulla condizione del marito, rimasto coinvolto in un incidente sugli sci nel 2013.

Padova, l’ultimo abbraccio ad Alex Zanardi. Jovanotti: "Era il mio eroe"A Padova si stanno svolgendo i funerali di Alex Zanardi, il campione noto per la sua carriera e le imprese sportive.

Argomenti più discussi: Corinna Schumacher: Michael mi manca ogni giorno. Manca ai nostri figli, alla famiglia, a suo padre. Ma è ancora qui, e questo ci dà forza; La moglie di Michael Schumacher rompe il silenzio: Mi manca ma è qui; Corinna Schumacher: Michael mi manca ogni giorno, ma è ancora qui con noi. Ha avuto tutta la sfortuna che si può avere nella vita.

Michael Schumacher, la verità che commuove della moglie Corinna: È diverso, ma è ancora qui. Come sta oggiCorinna Schumacher rompe il silenzio nel documentario Netflix e racconta il difficile presente della famiglia, tra dolore e una speranza che non si è mai spenta. libero.it