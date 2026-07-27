Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato poco dopo mezzanotte nel territorio di Maratea, in provincia di Potenza. Le fiamme hanno interessato la vegetazione e hanno reso necessaria l’evacuazione precauzionale di 58 persone dalle loro case. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere le fiamme e garantire la sicurezza dei residenti. La situazione è sotto controllo, ma l’incendio continua a essere monitorato.

Maratea (Pz), 27 lug. (askanews) - Poco dopo la mezzanotte un vasto incendio ha interessato il territorio di Maratea, in provincia di Potenza, costringendo all'evacuazione precauzionale di 58 persone dalle proprie abitazioni. Tutte le persone hanno poi fatto rientro nelle proprie abitazioni una volta domate le fiamme. Vigili del fuoco impegnati con 28 unità a terra e dalle 6.30 con tre Canadair, coadiuvato da un elicottero della regione. L'incendio che era diviso in tre focolai diversi è ancora in atto ma sotto controllo al lavoro un Canadair e l'elicottero regionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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A Maratea sotto controllo l'incendio della vegetazione

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