Monreale vegetazione fuori controllo sulla SP 39 | il Comune chiede l’intervento urgente della Città Metropolitana

Il Comune di Monreale ha chiesto alla Città Metropolitana di Palermo un intervento urgente per rimuovere la vegetazione incolta lungo la S.P. 39, la strada che collega Grisì-Partinico al bivio di Sant’Anna. La richiesta è stata inviata a causa del vegetazione fuori controllo che ostacola la visibilità e la sicurezza sulla strada. Nessuna data specifica è stata indicata per l’intervento.

Il Comune di Monreale ha inviato una richiesta urgente alla Città Metropolitana di Palermo per la pulizia e lo sfalcio della vegetazione lungo la S.P. 39, la provinciale che collega Grisì-Partinico al bivio di Sant’Anna. L’iniziativa arriva su segnalazione dell’assessore Mannino e del vicepresidente del Consiglio comunale Giuliano, che negli ultimi giorni avevano denunciato lo stato di degrado in cui versa il tratto stradale. Recependo la segnalazione, il sindaco Alberto Arcidiacono ha formalizzato la richiesta con una nota indirizzata alla dirigente Viabilità della Città Metropolitana, l’ingegnere Dorotea Martino, con copia al direttore generale Nicola Vernuccio e al segretario generale Francesco Mario Fragale. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Monreale, vegetazione fuori controllo sulla S.P. 39: il Comune chiede l’intervento urgente della Città Metropolitana

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