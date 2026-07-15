Nella notte tra sabato e domenica, un incendio ha interessato la zona di Maratea, colpendo la frazione di Santa Caterina, il Monte San Biagio e le aree vicine alla Basilica di San Biagio e alla statua del Cristo Redentore. Le fiamme hanno causato danni alla zona e alle strutture vicine, creando una situazione critica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio e contenere l’espansione del fuoco. Non sono stati segnalati feriti.

Incendio Devastante a Maratea: Situazione Critica nella Notte. POTENZA (ITALPRESS) – Nella notte tra sabato e domenica, un vasto incendio ha sconvolto Maratea, in particolare la frazione di Santa Caterina, il Monte San Biagio e le aree vicine alla Basilica di San Biagio e alla statua del Cristo Redentore. Le fiamme hanno gravemente danneggiato la vegetazione e causato preoccupazioni per la sicurezza di residenti e turisti. L’amministrazione comunale ha emesso un divieto assoluto di accesso al Cammino di San Biagio e alla Via Ferrata, chiudendo i celebri percorsi escursionistici per garantire l’incolumità di tutti. Dopo circa nove ore di intenso lavoro, i vigili del fuoco sono riusciti a domare il rogo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Incendio devastante a Maratea: attaccato il Cristo Redentore, un simbolo della Basilicata.

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