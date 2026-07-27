a firenze al via i lavori di asfaltatura in via fortini

A Firenze sono iniziati i lavori di asfaltatura in via Fortini, con una chiusura temporanea della strada tra via Belisario Vinta e via Fortini, lato il numero civico 111. La chiusura durerà fino al primo agosto. La circolazione sarà interrotta durante questo periodo in questa tratta specifica, secondo quanto comunicato dall'amministrazione comunale.

Firenze, 27 luglio 2026 – Iniziano da oggi, 27 luglio, a Firenze i lavori di asfaltatura in via Fortini. Fino al 1 agosto, come si legge in una nota di Palazzo Vecchio, sarà interrotta la circolazione tra via Belisario Vinta e via Fortini lato il numero civico 111. E' previsto anche il cambio di senso in via del Paradiso che tra via Fortini e via San Marcellino diventa in direzione di via Fortini mentre in via Belisario Vinta scatterà un doppio senso di circolazione tra via Fortini e via delle Cinque Vie. https:www.lanazione.itfirenzecronacanuovo-ponte-al-pino-stop-treni-a3unq7ji Questo è il percorso alternativo per raggiungere via Fortini... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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