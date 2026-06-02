a firenze al via i lavori di asfaltatura in via pisana

A Firenze, i lavori di asfaltatura sono iniziati il 3 giugno in via Pisana, piazza Pier Vettori e viale Sanzio. La strada è stata chiusa al traffico durante le operazioni di asfaltatura, che dureranno alcuni giorni. La circolazione sarà regolamentata con deviazioni temporanee e segnali di indicazione. Nessuna informazione è stata fornita sulle tempistiche esatte di fine lavori o sui possibili disagi.

Firenze, 2 giugno 2026 – Partono da domani, 3 giugno, i lavori di asfaltatura in via Pisana, piazza Pier Vettori e viale Sanzio, a Firenze. Gli interventi saranno eseguiti in orario notturno e sono articolati in tre fasi, con partenza il 3 giugno. Si inizia in via Pisana (da via Giovanni della Casa alla piazza) e nell’anello di piazza Pier Vettori. In orario 21-6 saranno in vigore restringimenti di carreggiata a tratti e divieti di sosta fino al 17 giugno. La settimana prossima, si spiega dal Comune di Firenze, i lavori interesseranno anche viale Raffaele Sanzio concentrandosi prima sulla direttrice verso piazzale di Porta Romana. Da lunedì 8 a mercoledì 10 giugno sempre in orario 21-6 sarà interrotta la circolazione tra la piazza e via di Monte Oliveto (accesso consentito ai mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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