Strade provinciali | al via lavori di asfaltatura per 8 milioni di euro
Sono iniziati i lavori di asfaltatura sulle strade provinciali, con un investimento totale di circa 8 milioni di euro. La Provincia di Parma ha destinato 7,9 milioni di euro per interventi che interesseranno 46 chilometri di strade nel corso del 2026. I lavori riguardano diverse tratte della rete stradale provinciale e sono finalizzati alla riqualificazione delle superfici. Le operazioni sono in corso e si protrarranno per tutto l’anno.
Sono iniziati gli interventi di asfaltatura sulle strade provinciali. La Provincia di Parma ha stanziato nel complesso 7,9 milioni di euro per interventi che riguarderanno 46 km delle strade provinciali nel corso del 2026. Alla cifra iniziale di 7,5 milioni di euro – approvata dal Consiglio.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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