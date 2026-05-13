Strade provinciali | al via lavori di asfaltatura per 8 milioni di euro

Sono iniziati i lavori di asfaltatura sulle strade provinciali, con un investimento totale di circa 8 milioni di euro. La Provincia di Parma ha destinato 7,9 milioni di euro per interventi che interesseranno 46 chilometri di strade nel corso del 2026. I lavori riguardano diverse tratte della rete stradale provinciale e sono finalizzati alla riqualificazione delle superfici. Le operazioni sono in corso e si protrarranno per tutto l’anno.

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