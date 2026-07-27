77 storie strane i nuovi racconti di leonardo marabini

È uscito il nuovo libro di Leonardo Marabini, intitolato «77 storie strane», pubblicato da Elsa Major Edizioni. Si tratta di una raccolta di 77 racconti brevi che si susseguono rapidamente, caratterizzati da elementi di sorpresa, momenti divertenti e emozioni varie. La narrazione si concentra su episodi che coinvolgono i lettori in modo diretto e immediato. Il volume si presenta come una sequenza di storie che si leggono in poco tempo, offrendo una varietà di situazioni e temi.

L’INTERVISTA. Edito da Elsa Major Edizioni è uscito il nuovo lavoro di Leonardo Marabini. Sono 77 racconti che volano via veloci, tra sorrisi, sorprese ed emozioni. Piccole chicche perfette per l’estate. «77 storie strane» è una raccolta di racconti scritti da Leonardo Marabini che si presta a una lettura a tappe, senza perdere il filo e trovando sempre qualche spunto interessante e qualche piacevole sorpresa. Lo abbiamo intervistato prima di una sfida a basket su un campetto della provincia e ci ha raccontato tutto del suo nuovo lavoro. Letture per l’estate: «77 storie strane» di Leonardo Marabini. Video di Roberto Vitali... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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