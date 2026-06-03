È iniziata la nuova edizione di “Storie a merenda”, la rassegna dedicata a bambini e famiglie. La serie di incontri comprende appuntamenti per diverse fasce di età, a partire dai 3 anni. Durante gli eventi vengono presentate fiabe della tradizione classica, racconti di autori contemporanei, storie popolari e libri senza parole, come gli albi illustrati e i silent books.

Una serie di appuntamenti, per diverse fasce di età a partire dai 3 anni, che vede l’alternarsi di fiabe della tradizione classica a racconti di autori contemporanei della letteratura per l’infanzia, storie della tradizione popolare ad albi illustrati e silent books, libri senza parole. Alcuni. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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Si parla di: Torna Storie a merenda, la rassegna di storie, racconti e letture per bambine e bambini e le loro famiglie; Sabato 30 maggio torna la Merenda nell’Oliveta a Castellina in Chianti.

Torna Storie a merenda, la rassegna di storie, racconti e letture per bambine e bambini e le loro famiglieUna serie di appuntamenti, per diverse fasce di età a partire dai 3 anni, che vede l’alternarsi di fiabe della tradizione classica a racconti di autori contemporanei della letteratura per l’infanzia, ... padovaoggi.it