Storie a merenda la rassegna di storie racconti e letture per bambine e bambini e le loro famiglie
Si sono svolti diversi incontri della rassegna “Storie a merenda”, dedicata a bambini dai 3 anni in su e alle loro famiglie. Durante gli eventi sono state lette fiabe della tradizione, racconti di autori contemporanei e storie della cultura popolare. Sono stati presentati anche albi illustrati e silent books, libri senza parole. Gli appuntamenti hanno coinvolto varie fasce di età, alternando narrazioni classiche e moderne.
Una serie di appuntamenti, per diverse fasce di età a partire dai 3 anni, che vede l’alternarsi di fiabe della tradizione classica a racconti di autori contemporanei della letteratura per l’infanzia, storie della tradizione popolare ad albi illustrati e silent books, libri senza parole. Alcuni. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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Penso che la mia famiglia non sappia bene cosa significhi vietare. reddit
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