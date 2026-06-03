Storie a merenda la rassegna di storie racconti e letture per bambine e bambini e le loro famiglie

Notizia in breve

Si sono svolti diversi incontri della rassegna “Storie a merenda”, dedicata a bambini dai 3 anni in su e alle loro famiglie. Durante gli eventi sono state lette fiabe della tradizione, racconti di autori contemporanei e storie della cultura popolare. Sono stati presentati anche albi illustrati e silent books, libri senza parole. Gli appuntamenti hanno coinvolto varie fasce di età, alternando narrazioni classiche e moderne.