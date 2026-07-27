Un uomo di 36 anni è stato arrestato ai domiciliari con l’accusa di aver colpito un coetaneo alla testa durante una lite in un locale nella zona industriale di Sassari tra l’8 e il 9 giugno. L’aggressione ha causato gravi lesioni e il ferito è entrato in coma. Le indagini della polizia hanno portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare.

Un arresto ai domiciliari per lesioni gravi, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Sassari. Un uomo di 36 anni è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare dopo aver aggredito un coetaneo nella notte tra l’8 e il 9 giugno, all’interno di un locale nella zona industriale Predda Niedda. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Sassari. Le indagini a Sassari L'aggressione nella notte tra l'8 e il 9 giugno Le conseguenze per la vittima L'identificazione dell'aggressore e la misura cautelare Le indagini a Sassari Stando alle informazioni pubblicate sul sito della... 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Sassari.

© Virgilio.it - 36enne colpisce un coetaneo alla testa e lo manda in coma a Sassari, il provvedimento dopo le indagini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Scontri Torino-Juventus: il 36enne Basoccu, ultrà dei Viking, è in coma. Le sue condizioni e le indagini: cosa sappiamoUn ultrà di 36 anni, membro dei Viking, è in coma dopo gli scontri di domenica pomeriggio prima del derby tra Torino e Juventus.

Perseguita l'ex moglie e la aggredisce dopo la separazione a Sassari, il provvedimento della QuesturaA Sassari, un uomo è stato messo agli arresti domiciliari dalla Polizia dopo aver aggredito la ex moglie.