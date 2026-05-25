Un ultrà di 36 anni, membro dei Viking, è in coma dopo gli scontri di domenica pomeriggio prima del derby tra Torino e Juventus. Le forze dell'ordine stanno conducendo indagini per chiarire quanto accaduto durante gli incidenti, che hanno coinvolto diverse persone e causato feriti. La vittima è stata trasportata immediatamente in ospedale, dove si trova in terapia intensiva. Non sono ancora state rese note ulteriori informazioni sulle cause dell'aggressione.

Marco Leonardo Basoccu resta ricoverato in terapia intensiva dopo i violenti scontri avvenuti domenica pomeriggio prima del derby tra Torino e Juventus. È lui il tifoso bianconero di 36 anni ferito nei pressi dello stadio durante le tensioni tra ultras e polizia: è stato sottoposto in serata a un delicato intervento neurochirurgico alle Molinette per un grave trauma cranico. Le sue condizioni vengono definite stabili, ma la prognosi resta riservata. Nelle prossime ore sarà sottoposto a una Tac di controllo per monitorare l’evoluzione dell’ematoma causato dal colpo ricevuto. Intanto proseguono le indagini della Digos sulla dinamica dell’accaduto: secondo i primi accertamenti, a colpirlo sarebbe stato un oggetto contundente, probabilmente una bottiglia di vetro lanciata durante gli scontri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scontri Torino-Juventus: il 36enne Basoccu, ultrà dei Viking, è in coma. Le sue condizioni e le indagini: cosa sappiamo

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