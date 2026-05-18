A Sassari, un uomo è stato messo agli arresti domiciliari dalla Polizia dopo aver aggredito la ex moglie. La donna aveva già subito maltrattamenti e lesioni in passato. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto a seguito di un’ulteriore aggressione, che ha portato all’applicazione del provvedimento. La Questura ha disposto la misura restrittiva per tutelare la vittima. L’episodio si inserisce in un quadro di comportamenti reiterati da parte dell’uomo nei confronti dell’ex moglie.

A Sassari è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari per un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della ex moglie. L’ordinanza è stata eseguita dalla Polizia di Stato, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, dopo che sono stati raccolti elementi a carico dell’indagato. L’uomo avrebbe perseguitato la donna dopo la fine della relazione, culminando in un recente episodio di aggressione fisica. Paura per una donna a Sassari I fatti: persecuzioni e violenza dopo la separazione L’ultimo episodio e le accuse Le prove raccolte dalla Polizia La tutela... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Perseguita l'ex moglie e la aggredisce dopo la separazione a Sassari, il provvedimento della Questura

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