21 giorni insieme di nuovo

Da ilpost.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Agosto porta con sé 21 giorni di newsletter del Post, una serie che accompagnerà i lettori per tutto il mese. La comunicazione annuncia che questa iniziativa si svolgerà solo quest’anno e sarà disponibile durante tutto il mese di agosto. Non vengono forniti dettagli aggiuntivi sul contenuto o sulla modalità di distribuzione della newsletter. La notizia si concentra esclusivamente sull’avvio di questa serie speciale, senza ulteriori informazioni sul formato o sugli argomenti trattati.

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Agosto è alle porte: lo sentite lo sciabordio del mare? il profumo della crema solare? il frinire delle cicale o il silenzio della città deserta? E ormai lo sapete – vero? – che, insieme a tutto questo, agosto porta anche 21 giorni, la newsletter del Post che vi terrà compagnia per tutto il mese, e in questo mese soltanto. Dal 3 agosto, ogni giorno tranne il sabato e la domenica, riceverete via email un articolo pubblicato nell’ultimo anno sul Post, selezionato dalla redazione e introdotto da chi quell’articolo l’ha scritto. Non dovrete fare alcuna fatica, solo aprire la vostra casella email e lasciarvi incuriosire da uno spiegone, una storia, un’analisi, un reportage che abbiamo accuratamente scritto e scelto per voi: in tutto sono 21, da qui il nome della newsletter. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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