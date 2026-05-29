Il Triste Film Festival si svolge dal 29 maggio al 31 maggio al Làbas, giunta alla quarta edizione. L’evento propone tre giorni di proiezioni di film che invitano a condividere emozioni di tristezza. Le magliette e le spillette del festival sono illustrate da Adriana Marineo e portano lo slogan “Prima soci, poi tristi”.

"Prima soci, poi tristi". Con questo slogan, le magliette e un paio di spillette deliziose illustrate da Adriana Marineo, il Triste Film Festival si annuncia da oggi a domenica 31 maggio al Làbas, con la quarta edizione del festival più malinconico d’Italia. Che quest’anno esplora rabbia e risentimento, oltre che attraverso film di grandi registi, anche grazie a cortometraggi selezionati con un’open call, per la sezione Fateci piangere!. "Sabato 30 maggio alle 14 – scrivono gli organizzatori – condivideremo la tristezza con la proiezione di corti che propongono viaggi onirici, messaggi vocali complicati, ricerche famigliari e traumi danzanti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Film per piangere insieme. Tre giorni di pellicole a Labàs

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