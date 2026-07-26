Enzo Miccio ha un nuovo amore | Sta insieme a me da un anno e mezzo lavoriamo insieme

Enzo Miccio ha confermato di avere un nuovo compagno da circa un anno e mezzo. Lo ha dichiarato durante un'intervista, specificando che i due lavorano insieme. Miccio ha aggiunto che, se si comportano con intelligenza, potrebbe nascere una relazione positiva. La coppia condivide anche attività professionali, senza fornire ulteriori dettagli sui loro ruoli o identità.

Enzo Miccio ha un nuovo compagno: a rivelarlo è stato lo stesso conduttore di Ma come ti vesti? in un'intervista, durante la quale ha rivelato che i due condividono anche il lavoro: "Se siamo intelligenti, può nascere una cosa bellissima". 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Enzo Miccio: «A 54 anni ho capito che sto vivendo la mia unica vita, ma la paura di ammalarmi e morire mi assale ogni giorno. Con il mio nuovo compagno lavoriamo insieme, è una cosa bellissima ma so quanto è rischiosa»A 54 anni, Enzo Miccio ha dichiarato di aver compreso di vivere la propria unica vita.

Ma come ti vesti?! torna su Real Time dopo 8 anni: Enzo Miccio e Carla Gozzi di nuovo insieme nel programma cultDopo otto anni, il programma dedicato al makeover tornerà in onda su Real Time, con Enzo Miccio e Carla Gozzi di nuovo insieme nel cast.

Temi più discussi: Ho una bella relazione, ma è complicata perché lavoriamo insieme: Enzo Miccio racconta l'amore a 54 anni; Enzo Miccio cambia immagine: Pensavano fossi antipatico; Salvatore Esposito e Paola Rossi si sono sposati: il matrimonio sul mare, Enzo Miccio wedding planner e gli ospiti vip; Da un messaggio sui social al Sì, il matrimonio di Salvatore Esposito e Paola Rossi.

Il ritorno su @realtimetvit di #MaComeTiVesta ha fatto il botto sui social! In una sola settimana, il video annuncio di Enzo Miccio e Carla Gozzi ha generato oltre 400mila like e quasi 7mln di visualizzazioni in una sola settimana. Bollicine! x.com

Enzo Miccio ha un nuovo amore: da un anno e mezzo insieme e anche colleghiEnzo Miccio ha un nuovo amore e lo ha raccontato in un’intervista: il conduttore di Ma come ti vesti? ha spiegato di essere legato ... bigodino.it

Enzo Miccio ha un nuovo amore: Sta insieme a me da un anno e mezzo, lavoriamo insiemeEnzo Miccio ha un nuovo compagno: a rivelarlo è stato lo stesso conduttore di Ma come ti vesti? in un'intervista, durante la quale ha rivelato che i due ... fanpage.it

Per un pigro ha ancora senso il lifestrategy 80? reddit