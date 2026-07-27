100 e lode con lo sport nel cuore I segreti dei due super maturi | Fare attività aiuta a concentrarsi
Due studenti che hanno ottenuto il massimo dei voti alla maturità attribuiscono il successo anche alla pratica di attività sportive. Secondo le loro testimonianze, l'esercizio fisico aiuta a migliorare la concentrazione e a gestire lo stress legato agli esami. Entrambi hanno dedicato tempo allo sport durante il percorso scolastico e hanno sottolineato come questa abitudine abbia contribuito a raggiungere risultati elevati.
Le vacanze oggi sono più che meritate dopo un anno sui libri di scuola, culminati con gli esami di maturità. Tra i neodiplomati che hanno portato in dote il massimo dei voti (100 e lode) c’è chi racconta il proprio approccio con la maturità come Giovanni Bucelli e Beatrice Coradeschi. Entrambi studenti del liceo scientifico Francesco Redi di Arezzo, hanno raccolto il massimo al termine di un quinquennio dove hanno saputo coniugare studio e passioni, come lo sport. "Se mi ha sorpreso il voto finale? Diciamo che ci puntavo e che alla fine è stata una piacevole scoperta" racconta Giovanni. "Sinceramente puntavo al massimo, quindi dentro di me ci ho sempre sperato e un po’ me lo aspettavo – confessa Beatrice – e dopo tutto l’impegno che ci ho sempre messo costantemente durante questi cinque anni penso di essermelo meritato". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Maturità 2026, il diplomato con 100 e lode che aiuta gratis gli studenti DSA: l’esempio di MatteoA pochi giorni dagli esami di Stato, un diplomato con 100 e lode si dedica a supportare gratuitamente studenti con DSA.
Australia, lo sport è ovunque: tutte le attività da fare (e da guardare), calcio compresoIn Australia, lo sport è presente in molte attività quotidiane, incluso il calcio.
Temi più discussi: Cento e lode in quattro anni, la fotografia di Lorenzo: Non si studia meno, si studia meglio; Maturità con 100 e lode, la lezione di Elena Quaresimin: Dopo l'ansia ho ritrovato il piacere dello studio; La meglio gioventù. Ecco tutti i 100 (e le lodi) usciti dalla maturità; Carmine Margarita, cieco dalla nascita: si matura con 100 e lode e suona il piano.
Oggi vogliamo fare gli auguri più sinceri alla nostra Alice, volontaria degli Amici di Turbo che presta volontariato presso Pandora per aver raggiunto la laurea in comunicazione con 100 e lode . Sentite un po' a chi ha dedicato il discorso della laurea ! Pandor facebook
A #Urbino città e sapere non si sono mai separati. Con la nuova campagna istituzionale #Uniurb torna alla radice con un manifesto che suona come una sfida: Da noi l'Università fa Scuola. Non è uno slogan. È una presa di posizione. uniurb.it/studiac x.com
Carmine Margarita, cieco dalla nascita: si matura con 100 e lode e suona il pianoUn lungo applauso, occhi lucidi e minuti di intensa commozione nel reparto di Ematologia e Trapianto di Midollo Osseo ... msn.com
Anastasiya, dall'Ucraina alla Maturità da 100 e lode a Bologna: Al lavoro di giorno e nel weekend, a scuola la sera. L'orale rifiutato è una protesta inutile, scriverò al ...Anastasiya Sydorkevych, 23 anni, di origini ucraine, si è diplomata pochi giorni prima della mamma Yuliya, 43 anni. Sono arrivate a Bologna nel 2008 L’altra faccia della Maturità, quella in cui gli ... corrieredibologna.corriere.it