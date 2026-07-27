Due studenti che hanno ottenuto il massimo dei voti alla maturità attribuiscono il successo anche alla pratica di attività sportive. Secondo le loro testimonianze, l'esercizio fisico aiuta a migliorare la concentrazione e a gestire lo stress legato agli esami. Entrambi hanno dedicato tempo allo sport durante il percorso scolastico e hanno sottolineato come questa abitudine abbia contribuito a raggiungere risultati elevati.

Le vacanze oggi sono più che meritate dopo un anno sui libri di scuola, culminati con gli esami di maturità. Tra i neodiplomati che hanno portato in dote il massimo dei voti (100 e lode) c’è chi racconta il proprio approccio con la maturità come Giovanni Bucelli e Beatrice Coradeschi. Entrambi studenti del liceo scientifico Francesco Redi di Arezzo, hanno raccolto il massimo al termine di un quinquennio dove hanno saputo coniugare studio e passioni, come lo sport. "Se mi ha sorpreso il voto finale? Diciamo che ci puntavo e che alla fine è stata una piacevole scoperta" racconta Giovanni. "Sinceramente puntavo al massimo, quindi dentro di me ci ho sempre sperato e un po’ me lo aspettavo – confessa Beatrice – e dopo tutto l’impegno che ci ho sempre messo costantemente durante questi cinque anni penso di essermelo meritato". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 100 e lode con lo sport nel cuore. I segreti dei due super maturi : "Fare attività aiuta a concentrarsi"

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