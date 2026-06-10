Maturità 2026 il diplomato con 100 e lode che aiuta gratis gli studenti DSA | l’esempio di Matteo

Da orizzontescuola.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A pochi giorni dagli esami di Stato, un diplomato con 100 e lode si dedica a supportare gratuitamente studenti con DSA. Offre aiuto nelle materie principali, aiutando chi ha difficoltà di apprendimento. La sua iniziativa si svolge online, senza scopo di lucro, e mira a sostenere chi affronta le prove con difficoltà. L’azione si svolge nel rispetto della normativa sull’inclusione scolastica, senza coinvolgere istituzioni ufficiali.

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A poche settimane dagli esami di Stato, il rituale dell’ansia da ripasso coinvolge ogni anno centinaia di migliaia di studenti. Per chi ha un Disturbo Specifico dell’Apprendimento la posta è più alta: organizzare le informazioni, trasformare i concetti in mappe, riuscire a mantenere la concentrazione. Da Caltanissetta arriva una storia che mescola competenze digitali, generosità e un’intuizione semplice: condividere il proprio metodo di studio senza chiedere nulla in cambio. Matteo, ventenne perito informatico, ha chiuso il suo ciclo scolastico con 100 e lode. Nel 2021, ancora studente, ha messo online qualche schema personale per aiutare i compagni di classe. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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