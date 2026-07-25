Australia lo sport è ovunque | tutte le attività da fare e da guardare calcio compreso

In Australia, lo sport è presente in molte attività quotidiane, incluso il calcio. Dopo aver salito in camera, le parole di un'intervista si sono riaffacciate nella mente otto ore più tardi, mentre scendevo in ascensore. Con me c’erano quattro giovani in abbigliamento sportivo, diretti a fare colazione.

È tardi, salgo in camera senza dare peso a quelle parole. Che mi rientrato prepotentemente in testa otto ore più tardi, in ascensore, dove insieme a me - che sto scendendo a fare colazione - ci sono quattro ragazzi in tenuta da corsa. «Quasi tutti», ripeto tra me e me. Mi affaccio in strada cercando un bar: «Direi tutti, senza quasi». La strada è un via via di gente che corre, che cammina rapida, c’è chi ha il tappetino sotto al braccio e chi porta un pallone dentro allo zaino. Tutto intorno, alcuni cartelloni ricordano che alla fine di luglio proprio a Perth, capitale dello stato Western Australia, si raduneranno alcuni top club del calcio europeo - tra cui le italiane Milan, Inter, Juventus e Palermo - e all’Optus Stadium andranno in scena alcun grandi match - seppur amichevoli - compreso l’iconico derby della Madonnina. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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