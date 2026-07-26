Il cardinale Zuppi ha dichiarato che verificare eventuali errori nelle operazioni di polizia è nel loro interesse. Ha aggiunto che chi si occupa di sicurezza affronta spesso situazioni difficili e imprevedibili, caratterizzate da alta tensione, che richiedono capacità di usare la forza e di controllarla. La dichiarazione è stata fatta in relazione al caso Fakir.

Bologna, 26 luglio 2026 – "Chi deve fronteggiare il complesso tema della sicurezza si trova spesso a farlo in condizioni difficili, imprevedibili, di grande tensione, che richiedono le indispensabili capacità dell'uso della forza ma anche e soprattutto il controllo di questa. La solidarietà verso le forze di polizia è piena ed è proprio nel loro interesse valutare i fatti e verificare se ci siano stati eventuali errori e responsabilità". A dirlo l'arcivescovo di Bologna e presidente della Cei Matteo Maria Zuppi in un'intervista ad 'Avvenire' rispondendo a una domanda sul caso di Abderrahim Fakir, morto al Pilastro a Bologna durante un intervento della Polizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Zuppi sul caso Fakir: “Verificare eventuali errori è nell’interesse della polizia”

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