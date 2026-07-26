Il cardinale Zuppi e il caso Fakir | Valutare errori è nell’interesse della polizia E sugli scontri al corteo | Una minoranza assoluta

Il cardinale Zuppi ha commentato il caso Fakir, sottolineando che è nell’interesse della polizia valutare eventuali errori e responsabilità. Ha anche parlato degli scontri durante il corteo, definendo la presenza di una minoranza tra i partecipanti. La sua posizione si concentra sulla necessità di analizzare i fatti per comprendere eventuali criticità senza entrare nel merito delle responsabilità specifiche.

«La solidarietà verso le forze di polizia è piena ed è proprio nel loro interesse valutare i fatti e verificare se ci siano stati eventuali errori e responsabilità». Interviene con queste parole il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei e arcivescovo di Bologna. In una lunga intervista ad Avvenire, Zuppi commenta per la prima volta il caso di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto nel capoluogo emiliano mentre veniva arrestato. «Chi deve fronteggiare il complesso tema della sicurezza – aggiunge il cardinale – si trova spesso a farlo in condizioni difficili, imprevedibili, di grande tensione, che richiedono le indispensabili capacità dell’ uso della forza ma anche e soprattutto il controllo di questa». 🔗 Leggi su Open.online

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