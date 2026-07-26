Il presidente della Conferenza episcopale italiana ha dichiarato che verificare eventuali errori nelle operazioni di polizia è nel loro interesse. Ha espresso solidarietà alle forze dell’ordine, aggiungendo che è importante accertare eventuali responsabilità. La vicenda Fakir rimane al centro dell’attenzione pubblica e politica, mantenendo il focus sulla necessità di chiarimenti ufficiali riguardo alle modalità di intervento delle forze dell’ordine.

Il presidente della Cei interviene sul caso Fakir: “Piena solidarietà alle forze dell’ordine, ma accertare eventuali errori e responsabilità” Il caso Fakir continua ad alimentare il dibattito pubblico e politico.A intervenire è il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana e arcivescovo di Bologna, che invita a coniugare sostegno alle forze dell’ordine e accertamento rigoroso dei fatti, sottolineando come l’eventuale verifica di responsabilità rappresenti innanzitutto una garanzia per gli stessi operatori di polizia. In una lunga intervista rilasciata adAvvenire,Zuppi affronta il tema della sicurezza e del delicato equilibrio tra tutela dell’ordine pubblico e uso della forza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Fakir, Zuppi: “Verificare eventuali errori è nell’interesse delle forze di polizia”

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