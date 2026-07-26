Zoey Stark, ora conosciuta come Zoey Serrano, è tornata a combattere sul ring pochi giorni dopo aver lasciato la WWE e aver ottenuto lo status di free agent. La wrestler ha ottenuto una vittoria nel suo primo match dopo il cambio di nome. La sua presenza si è verificata subito dopo l’annuncio dell’addio alla WWE, segnando il suo ritorno nel circuito professionale.

L’ex Superstar della WWE, Zoey Stark, conosciuta adesso come Zoey Serrano, è tornata a lottare pochi giorni dopo essere diventata ufficialmente free agent. Come riportato in precedenza, Zoey è stata tra i wrestler licenziati dalla WWE nell’ambito dei tagli al roster successivi a WrestleMania nell’aprile 2026. La lottatrice era ferma dall’infortunio al ginocchio subito durante un match avvenuto a Monday Night RAW nel maggio 2025 e si trovava ancora ai box al momento del suo licenziamento. Successivamente ha annunciato sui social il suo nuovo ring name, Zoey Serrano, per poi essere confermata tra le partecipanti al RevPro Women’s Grand Prix, andato in scena il 25 luglio 2026. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Zoey Stark torna sul ring dopo l’addio alla WWE con un nuovo ring name e una vittoria

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