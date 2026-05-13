WWE | Dopo quasi un anno Noam Dar torna sul ring di NXT ma non come sperava

Nell’episodio di NXT del 12 maggio, Noam Dar è tornato a combattere sul ring dopo quasi un anno di assenza. La sua assenza era stata causata da un infortunio subito in passato. La sua presenza in questa puntata ha segnato il suo ritorno ufficiale nel roster di NXT.

Noam Dar è finalmente tornato sul ring di NXT nell’episodio del 12 maggio, dopo quasi un anno di assenza a causa di un infortunio. Tuttavia, il tanto atteso match di rientro si è concluso con una grande frustrazione, dopo che un’interferenza esterna ha permesso a Jackson Drake di conquistare la vittoria. L’incontro ha segnato il primo match televisivo di Dar dopo 315 giorni di assenza, iniziata nel giugno 2025. In precedenza, Dar era stato costretto a rendere vacante la NXT Heritage Cup a seguito di un altro infortunio reale, arrivato meno di due mesi dopo il suo ritorno da un precedente stop di undici mesi per un problema alla gamba. So great to see @NoamDar BACK in NXT! pic.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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