Un ex campione della WWE è tornato sul ring dopo più di un anno di assenza. Ha partecipato a un evento organizzato da una federazione indipendente e ha disputato il suo primo incontro da quando si è allontanato dalla WWE nel 2025.

L’ex WWE Universal Champion Braun Strowman è tornato finalmente sul ring dopo oltre un anno di assenza. L’ex superstar della WWE ha fatto il suo ritorno all’azione durante Blizzard Brawl, evento organizzato dalla Great Lakes Championship Wrestling (GLCW), disputando il suo primo match da quando ha lasciato la WWE nel 2025. Pur non trattandosi di un ring della WWE, “The Monster Among Men” ha dimostrato di non aver perso il suo impatto devastante. Braun Strowman torna a lottare a GLCW Blizzard Brawl. Strowman è salito sul ring a Blizzard Brawl, evento tenutosi ad Ashippun, nel Wisconsin. In coppia con Kal Herro, ha affrontato Tony Evans, Drew Hernandez e Tommy Boy in un handicap match 2 contro 3. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - VIDEO: Braun Strowman è tornato sul ring, primo match dopo l’addio alla WWE

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EVERY Braun Strowman vs. Big Show match

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