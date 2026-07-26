In una trattativa ancora in corso, la Juventus sta lavorando per portare in squadra due attaccanti: uno proveniente dal Manchester United e l’altro da una squadra francese. La società sta cercando di accelerare le negoziazioni, con il direttore sportivo che si muove in modo discreto per definire gli accordi. La strategia mira a rinforzare l’attacco prima dell’inizio della prossima stagione.

per l’olandese del Manchester United. Dopo lunghe settimane di emergenza e trattative serrate, la Juventus è pronta a cambiare marcia per regalare al tecnico Luciano Spalletti un reparto offensivo completamente rivoluzionato. Alla Continassa si pianifica una doppia operazione di grande prestigio e impatto tattico: chiudere al più presto per Randal Kolo Muani in tempo per la imminente tournée estiva in Cina e Australia (in partenza il 2 agosto) e piazzare poi il grande affondo per Joshua Zirkzee entro il termine del mercato. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Profilo completo e strategia dirigenziale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zirkzee insieme a Kolo Muani: alla Continassa progettano il doppio colpo. Massara si muove sottotraccia

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