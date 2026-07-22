La Juventus ha deciso di rafforzare il reparto offensivo, ottenendo il sì di un attaccante e puntando anche a un altro giocatore. Dopo aver concluso alcune cessioni, tra cui due attaccanti, il club ha iniziato le trattative per due nuovi centravanti. L’allenatore ha già un nuovo acquisto, ma è in attesa di altri due rinforzi, mentre uno degli acquisti è momentaneamente indisponibile a causa di un infortunio.

La Juventus non sceglie, raddoppia. O almeno ci prova, formule e cessioni (Openda e David) permettendo. Luciano Spalletti vuole ribaltare l’attacco e aspetta due nove dopo l’arrivo dell’azzurrino Jeff Ekhator, già ai box per infortunio. Il piano è ambizioso, non impossibile: Randal Kolo Muani più Joshua Zirkzee. Punte diverse, tanto interscambiabili quanto compatibili. Gli scatti in profondità del francese mixati alla qualità dell’olandese, quasi un dieci per l’abilità nel rifinire il gioco offensivo. I bianconeri non hanno venduto all’improvviso Teun Koopmeiners e nemmeno trovato un salvadanaio nascosto in un ripostiglio della Continassa. All’ad Giovanni Carnevali e al suo braccio destro Ricky Massara però la creatività non manca e mai come stavolta sarà utile per portare a termine la doppia operazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Juve raddoppia in attacco: prima il sì di Zirkzee, poi l'affondo per Kolo Muani

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