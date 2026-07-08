Un ex calciatore ha commentato la strategia di mercato della Juventus, affermando che non si può inseguire un attaccante come si fa con un altro, ritenuto più forte. Ha anche detto di aspettarsi un acquisto preciso da parte della dirigenza. La squadra ha terminato l’ultima stagione al sesto posto in classifica e non ha partecipato alla Champions League. La società ha cambiato la dirigenza, ma la rosa non è stata ancora profondamente modificata.

. Le parole dell’ex bianconero. La Juventus ha rivoluzionato la dirigenza, ma non ancora la squadra che ha chiuso il campionato al sesto posto e senza Champions. « Dell’era Comolli salvo soltanto Spalletti », taglia corto in un’intervista a La Gazzetta dello Sport Massimo Mauro, sul tetto del mondo con i bianconeri nel 1985. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata PREOCCUPAZIONE – « Preoccupa tutto. Le incognite sono tante, l’unica certezza è Spalletti. Luciano è un uomo navigato, ma è sempre un uomo. Spalletti si è accollato anche il peso dell’esclusione dalla Champions. Purtroppo nella prossima stagione non si può più sbagliare e questa pressione sarà un fardello per i giocatori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Massimo Mauro: «Non si può correre dietro a Kolo Muani come fosse Haaland. Da Massara mi aspetto questo colpo»

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