Zendaya ha sfoggiato di recente un taglio flapper, il caschetto caratteristico degli anni 20. La scelta ha attirato l’attenzione, rendendo il look tra i più desiderati per il 2026. I capelli corti, in generale, sono in crescita come tendenza, con un ritorno anche agli stili pratici degli anni 90. La rinnovata popolarità di questi tagli deriva dalla capacità di reinterpretare il passato, adattandolo alle attuali preferenze di stile.

I capelli corti continuano a dominare le tendenze (soprattutto per chi ha necessità di un haircut pratico in stile Anni 90 ), ma la loro forza sta soprattutto nella capacità di reinventare il passato. Se negli ultimi mesi abbiamo visto tornare bob, pixie e bixie, oggi sono addirittura gli Anni 20 e 30 a ispirare i look più desiderati. Un ritorno inaspettato: basta osservare l’hairstyle di Zendaya alla première romana di Spider-Man: Brand New Day per capire quanto certe reference siano ancora incredibilmente contemporanee. L’attrice ha sfoggiato un taglio corto flapper dalle onde scolpite e dal fascino vintage che ha fatto subito il giro del web, tanto da ricordare la mitica Betty Boop. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Zendaya rilancia il taglio flapper, il caschetto iconico degli Anni 20. Ecco perché è tra i capelli corti più desiderati del 2026

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