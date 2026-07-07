Zendaya ha indossato una corazza couture di Schiaparelli, considerata tra i look più iconici del 2026. La scelta ha superato le precedenti apparizioni di altri stilisti, attirando l’attenzione per la sua perfezione e originalità. La mise si distingue per dettagli couture e un design innovativo. La scelta ha ricevuto molte reazioni sui social, confermando l’impatto del look.

Se pensavate che il look Jacquemus di ieri fosse impossibile da superare, Zendaya ha deciso di alzare ulteriormente l’asticella. Anzi, di lanciarla direttamente sull’Olimpo. Per la première mondiale di The Odyssey a Londra, l’attrice è arrivata sul red carpet con un abito Schiaparelli Haute Couture che non sembra nemmeno un vestito: sembra una scultura vivente. Il risultato? Internet ha ufficialmente trovato il suo nuovo Roman Empire. Il vestito era appena sceso dalla passerella. ed era già addosso a Zendaya. No, non è un modo di dire. L’abito aveva debuttato poche ore prima durante la sfilata Haute Couture di Schiaparelli a Parigi e, nel giro di pochissimo, è stato fatto volare a Londra con un jet privato per essere indossato da Zendaya alla première. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Zendaya ha appena servito il look più iconico del 2026: la corazza couture di Schiaparelli è perfezione

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Zendaya Made The Outfit Look So Iconic.

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