Con il caldo il vero lusso è un taglio di capelli che resta bello e fresco da solo Ecco i corti più freschi dell' estate 2026 e i consigli dell' hair stylist
Con l’aumento delle temperature, i tagli di capelli corti sono tornati protagonisti dell’estate 2026, offrendo un look fresco e pratico. Questi tagli liberano il collo, riducono i tempi di asciugatura e sono più adatti a combattere caldo e umidità. Gli esperti di hair styling consigliano di optare per tagli che mantengano leggerezza e facilità di gestione, ideali per affrontare le alte temperature senza rinunciare allo stile.
Q uando le temperature salgono, anche i capelli chiedono leggerezza. Non è un caso che ogni estate i tagli corti tornino protagonisti: liberano il collo, richiedono meno tempo per l’asciugatura e aiutano ad affrontare caldo e umidità senza rinunciare allo stile. Ma nell’estate 2026 il corto cambia volto: abbandona le linee troppo rigide per lasciare spazio a silhouette morbide, scalature leggere e volumi naturali. Capelli corti over 50: 5 tagli per i visi tondi X I tagli di capelli corti per l’estate 2026, le tendenze. « L’estate 2026 premia i tagli corti freschi, ma non punitivi. Il corto contemporaneo non deve essere rigido o troppo... 🔗 Leggi su Iodonna.it
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