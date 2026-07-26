Zelensky | Colpite navi russe con carichi di materiale bellico

Le forze militari hanno colpito navi russe cariche di materiale bellico. Nel frattempo, il prezzo del petrolio continua a salire, alimentando timori di un’escalation nel Golfo. Il governo sta cercando di gestire l’aumento dei prezzi della benzina, mentre il rischio di conflitto nella regione si fa più concreto. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

Il prezzo del petrolio continua a salire e il rischio di escalation nel Golfo diventa sempre più concreto. Il Governo Meloni è alle prese con il non facile compito di contenere l’aumento dei prezzi della benzina. Da Washington, il presidente Trump si dice convinto dell’estraneità di Russia e Cina dal conflitto. Ma ieri è stato smentito dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che afferma di aver colpito nel Mar Caspio due navi russe piene di armi destinate all’Iran. LA CORSA DEL GREGGIO Il governo è in allarme. In questo momento la priorità è mitigare gli effetti dell’aumento del prezzo del petrolio, soprattutto quelli sui carburanti. La guerra nel Golfo ha spinto benzina e diesel oltre i 2 euro al litro, inducendo il governo a valutare nuove misure per contenere i rincari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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