Zappa leader del Cagliari | Sono più maturo Pavoletti manca tantissimo

Gabriele Zappa ha dichiarato che si sente più maturo e pronto per la sua settima stagione con il club. Ha parlato del legame con la squadra e del suo nuovo ruolo di leader. Ha anche commentato l’assenza di Pavoletti, sottolineando quanto la sua presenza fosse importante, e ha detto che il giocatore manca molto alla squadra.

Gabriele Zappa si apre alla vigilia della sua settima stagione in rossoblù: dal legame con la squadra alla maturità acquisita, passando per l’eredità di Pavoletti e il nuovo ruolo di leader. Settima stagione con la maglia del Cagliari per Gabriele Zappa, che ai microfoni di Radiolina si proietta verso un nuovo ruolo da leader. Il difensore ha parlato della sua crescita, del legame con la squadra e delle responsabilità che lo attendono nello spogliatoio dopo l’addio di Pavoletti. L’addio di Leonardo Pavoletti segna l’inizio di una nuova era. Zappa ricorda l’emozione del suo arrivo a Cagliari, quando incontrare un campione come l’attaccante era un sogno, e racconta di un regalo speciale ricevuto dall’ex capitano: “Quando me l’ha data mi ha detto: ‘Non aprirla qua, aprila quando sei a casa’. 🔗 Leggi su Cagliaricalcio-news.it

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