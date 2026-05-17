Cagliari pianto e applausi per Pavoletti | addio dopo 9 anni di cuore

A Cagliari, la partita si è conclusa tra lacrime e applausi per Pavoletti, che ha lasciato il campo dopo nove stagioni con la squadra. Durante l’ultimo incontro, ha condiviso un momento con i figli, ricevendo anche un gesto simbolico dal club in segno di riconoscimento per il suo lungo impegno. La giornata è stata caratterizzata da emozioni profonde, con i tifosi che hanno reso omaggio all’attaccante attraverso cori e applausi, mentre Pavoletti ha salutato il pubblico con un sorriso e un gesto di gratitudine.

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? Punti chiave Come ha celebrato il suo ultimo momento in campo con i figli?. Quale gesto simbolico ha ricevuto dal club per i suoi nove anni?. Quale gol leggendario è stato proiettato sul maxischermo per commuovere i tifosi?. Dove deciderà di giocare Pavoletti o quale ruolo ricoprirà dopo il ritiro?.? In Breve Statistiche: 231 presenze e 52 reti segnate in nove stagioni.. Omaggio: Stefano Melis e Nicola Riva consegnano maglia speciale e piatto d'argento.. Ricordo: filmati proiettati mostrano il gol decisivo contro il Bari per la Serie A.. Futuro: ipotesi ritorno al Livorno o incarico dirigenziale presso il Cagliari Calcio.. Il boato dello stadio di Cagliari ha sancito l’addio di Leonardo Pavoletti dopo nove stagioni trascorse con la maglia rossoblù. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari, pianto e applausi per Pavoletti: addio dopo 9 anni di cuore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Operazione al ginocchio sinistro per Pavoletti: salta Milan-Cagliari di fine campionato Cagliari, crisi in attacco: Pavoletti fermo, dubbi su Mendy e Borrelli? Cosa sapere Pavoletti subisce artroscopia al ginocchio a Roma con possibile fine stagione per il capitano.