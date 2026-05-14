L’attaccante ha ringraziato i tifosi del Cagliari per il supporto ricevuto durante il suo periodo nel club, affermando di portare con sé l’affetto e i ricordi condivisi. Ha anche rivolto un ringraziamento ai compagni di squadra per l’aiuto e la collaborazione. La sua intenzione è di portare avanti nuove esperienze, ma senza dimenticare i momenti vissuti con il club e i sostenitori. L’addio è stato accompagnato da un messaggio di gratitudine rivolto a tutti coloro che lo hanno supportato.

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© Calcionews24.com - Pavoletti saluta i tifosi del Cagliari: «Porterò sempre con me tutto l’affetto e i ricordi che mi avete regalato»

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