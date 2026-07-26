Zach Cregger ha annunciato al Comic-Con che il suo prossimo film, The Flood, sarà un horror fantascientifico previsto per il 2028. L’attore e regista ha descritto il progetto come l’ultimo della fase attuale della sua carriera, lasciando aperta l’ipotesi di un cambio di direzione in futuro. Dopo il suo coinvolgimento nel franchise di Resident Evil, Cregger si concentrerà ora su questa produzione, che rappresenta un passo importante nel suo percorso professionale.

Dopo Resident Evil, Zach Cregger dirigerà The Flood, horror fantascientifico previsto per il 2028. Il regista lo definisce l'ultimo film di una fase della sua carriera, lasciando intendere un possibile cambio di rotta per il futuro. Zach Cregger continua a consolidarsi come uno dei nomi più interessanti del cinema horror contemporaneo, ma il suo prossimo progetto potrebbe segnare la fine di un'epoca creativa. Durante un panel al San Diego Comic-Con 2026, il regista di Barbarian e Weapons ha parlato per la prima volta di The Flood, il film che seguirà Resident Evil, definendolo "l'ultimo film di questo capitolo della mia vita". "Non riesco a pensare a un altro film simile" Intervistato durante la manifestazione, Zach Cregger ha descritto il progetto come qualcosa di molto diverso rispetto ai suoi lavori precedenti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Zach Cregger presenta al Comic-Con The Flood: "L'ultimo film di questo capitolo della mia carriera"

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