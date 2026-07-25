Il regista Zach Cregger ha annunciato che il prequel dedicato a zia Gladys è in fase di scrittura. Il film approfondirà il passato del personaggio, definito tra i più inquietanti di Weapons. La sceneggiatura mira a mantenere i misteri che hanno contribuito alla sua fama nell'horror, senza rivelare dettagli specifici sulla sua natura o sulla sua storia.

Il regista Zach Cregger conferma che il prequel dedicato a zia Gladys è attualmente in fase di scrittura. Il film esplorerà finalmente il passato del personaggio più inquietante di Weapons, ma senza rinunciare ai misteri che hanno reso iconico l'horror. Se c'era un personaggio destinato a sopravvivere ben oltre i titoli di coda di Weapons, era senza dubbio zia Gladys. L'interpretazione di Amy Madigan, premiata con l'Oscar come miglior attrice non protagonista, ha trasformato l'enigmatica antagonista nell'autentica icona del film di Zach Cregger, tanto da spingere Warner Bros. a mettere rapidamente in cantiere uno spin-off. Ora arriva il primo aggiornamento concreto sul progetto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Weapons, Cregger al Comic-Con anticipa il prequel su zia Gladys: "È una strega o una persona malata?"

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