Il nuovo film di Zach Cregger punta su una storia originale, ma il trailer strizza l'occhio ai fan della celebre saga videoludica Che Resident Evil diretto da Zach Cregger possa davvero riportare la saga cinematografica alle sue origini più pure? Il nuovo trailer sembra suggerire una risposta positiva, mostrando un approccio molto più vicino allo spirito dei videogiochi rispetto ai precedenti adattamenti. Certamente non attraverso il ritorno dei personaggi storici del franchise, ma grazie alla ricostruzione di quella tensione da "survival" che ha definito la serie Capcom fin dal primo capitolo del 1996. A confermare questa direzione c'è una sequenza del trailer che richiama uno degli elementi più riconoscibili dei videogiochi: Bryan, il protagonista interpretato da Austin Abrams, si ritrova all'interno di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Resident Evil: il trailer del film di Zach Cregger riprende un dettaglio fondamentale dei videogiochi

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Resident Evil - Exclusive Trailer Breakdown with Director Zach Cregger

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Post Domenicale #ValenField #JillValentine e #ChrisRedfield sono gli unici pg ad avere delle scene inedite nel trailer di #REtM3D mostrati fianco a fianco come partners. Inoltre,sono la prima coppia giocabile del gioco(assieme ad Hunk) #ResidentEvil #R x.com

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