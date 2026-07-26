Yemen attacco degli Houthi sulle raffinerie di Riad S’infiamma il Mar Rosso

Notizia in breve

Houthi yemeniti hanno lanciato missili balistici contro le raffinerie di Jizan e Yanbu, porti chiave per l’Arabia Saudita, nel Mar Rosso. L’attacco ha colpito gli impianti petroliferi, causando danni non ancora dettagliati. L’azione ha portato all’aumento delle tensioni nella regione e all’inizio di un’intensificazione delle operazioni militari nel Mar Rosso. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali vittime o danni specifici.