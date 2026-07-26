Yemen attacco degli Houthi sulle raffinerie di Riad S’infiamma il Mar Rosso
Houthi yemeniti hanno lanciato missili balistici contro le raffinerie di Jizan e Yanbu, porti chiave per l’Arabia Saudita, nel Mar Rosso. L’attacco ha colpito gli impianti petroliferi, causando danni non ancora dettagliati. L’azione ha portato all’aumento delle tensioni nella regione e all’inizio di un’intensificazione delle operazioni militari nel Mar Rosso. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali vittime o danni specifici.
Il gruppo yemenita filoiraniano ha preso di mira con missili balistici gli impianti petroliferi di Jizan e Yanbu, porto cruciale per i sauditi. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Yemeni Houthis Shoot Down U.S. MQ-9 Reaper Over Marib!!
Notizie e thread social correlati
6 navi costrette a invertire rotta nel Mar Rosso dopo le minacce dei ribelli Houthi dello YemenNel Mar Rosso, sei navi sono state obbligate a cambiare rotta dopo aver ricevuto minacce dai ribelli Houthi dello Yemen.
Iran, nuovo attacco Usa. Houthi bloccano il Mar RossoGli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi in Iran, colpendo centri di comando e postazioni missilistiche.
Temi più discussi: Gli Houthi hanno detto di aver colpito due petroliere saudite nel mar Rosso; Iran: Trump minaccia attacco massiccio e Houthi su blocco Mar Rosso; Yemen, attacco degli Houthi sulle raffinerie di Riad. S’infiamma il Mar Rosso; La Guerra dei 2 stretti: perché la petroliera colpita nel Mar Rosso indica che il nuovo fronte è già in fiamme (e per l'economia è un enorme problema).
Missili e droni degli Houthi colpiscono in Arabia saudita, centrata la raffineria di Jizan. Dopo i raid contro lo Yemen è il primo scambio diretto di colpi da anni, oltre a Hormuz il contagio bellico blocca anche il Mar Rosso. Mentre Trump ammassa batterie per l’att facebook
Le milizie Houthi dello Yemen hanno attaccato due petroliere saudite nel Mar Rosso dopo il blocco navale imposto dal gruppo all'Arabia Saudita nel Mar Rosso. A rivendicare l’attacco il gruppo stesso giovedì 23 luglio; un'agenzia di stampa saudita ha poi con x.com
I militari sauditi colpiscono obiettivi Houthi in Yemen dopo che la milizia sostenuta dall'Iran ha attaccato le spedizioni nel Mar Rosso reddit
Kallas: Inaccettabile l'attacco degli Houthi contro petroliera nel Mar RossoBRUXELLES - Le recenti minacce degli Houthi yemeniti di imporre un blocco marittimo al Regno dell'Arabia Saudita rappresentano una minaccia diretta alla stabilità regionale e costituiscono una perico ... ansa.it
I razzi degli Houthi sulle petroliere: allarme Mar Rosso e greggio a rischioColpite due navi saudite. Nello Stretto delle lacrime passa il 12% del traffico marittimo mondiale ... ilgiornale.it