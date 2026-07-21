Iran nuovo attacco Usa Houthi bloccano il Mar Rosso
Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi in Iran, colpendo centri di comando e postazioni missilistiche. Sono stati anche attaccati siti militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Nel frattempo, i ribelli Houthi hanno bloccato il Mar Rosso, impedendo il passaggio di alcune navi. Le operazioni militari americane si sono svolte in risposta a recenti escalation nella regione. Nessuna informazione ufficiale su eventuali vittime o danni.
Nuovi attacchi americani in Iran. Attaccati centri di comando e postazioni missilistiche. Colpiti da Teheran siti militari statunitensi in Bahrein e Kuwait. Intanto, in un Medio Oriente sempre più esplosivo, i ribelli yemeniti Houthi annunciano il blocco marittimo dell’Arabia Saudita. Servizio di Pierluigi Vito RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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Iran, nuovo attacco Usa. Houthi bloccano il Mar Rosso
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