Iran, nuovo attacco Usa. Houthi bloccano il Mar Rosso

Notizia in breve

Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi in Iran, colpendo centri di comando e postazioni missilistiche. Sono stati anche attaccati siti militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Nel frattempo, i ribelli Houthi hanno bloccato il Mar Rosso, impedendo il passaggio di alcune navi. Le operazioni militari americane si sono svolte in risposta a recenti escalation nella regione. Nessuna informazione ufficiale su eventuali vittime o danni.