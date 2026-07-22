Nel Mar Rosso, sei navi sono state obbligate a cambiare rotta dopo aver ricevuto minacce dai ribelli Houthi dello Yemen. L'agenzia di stampa Saba, controllata dai ribelli, ha riferito che queste navi hanno ricevuto avvertimenti e sono state costrette a invertire la rotta. Nessun dettaglio sulle destinazioni delle navi o sui danni riportati.

I ribelli Houthi dello Yemen hanno affermato di avere costretto alcune navi a invertire la rotta nel Mar Rosso. A riportarlo è l’agenzia di stampa Saba, gestita dai ribelli Houthi sostenuti dall’Iran, secondo cui appunto 6 navi nel Mar Rosso sono state costrette a cambiare rotta dopo avere ricevuto avvertimenti dagli Houthi. La dichiarazione giunge all’indomani dell’annuncio da parte del gruppo di un embargo marittimo contro l’Arabia Saudita. Se i ribelli Houthi dello Yemen sostenuti dall’Iran riuscissero concretamente a chiudere lo Stretto di Bab el-Mandeb, causerebbero un’altra interruzione delle forniture di prodotti petroliferi e carburante, aumentando gli effetti della crisi energetica sull’economia globale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - 6 navi costrette a invertire rotta nel Mar Rosso dopo le minacce dei ribelli Houthi dello Yemen

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