Dopo aver perso il titolo in AAA Verano de Escándalo, Lola Vice sembra essere pronta a passare al main roster. La wrestler, che era arrivata come campionessa, ha lasciato l’evento senza il titolo. Secondo quanto riportato, potrebbe debuttare presto a Friday Night SmackDown, anche se non è stato ancora annunciato ufficialmente. La sua presenza nel roster principale sembra imminente.

Lola Vice è arrivata a AAA Verano de Escándalo da campionessa. Ne è uscita senza il titolo e, secondo un nuovo report, i fan potrebbero non dover aspettare molto prima di vederla a Friday Night SmackDown. Stando a quanto riportato da Bryan Alvarez del Wrestling Observer, Lola Vice sarebbe stata promossa nel main roster e il suo debutto sarebbe ormai imminente, diventando l’ultima Superstar proveniente da NXT a compiere il salto verso il roster principale: “Si ritiene che Lola Vice sia stata chiamata nel main roster e che probabilmente apparirà a SmackDown”. Lola Vice perde il titolo AAA e prepara l’arrivo a SmackDown. Il tempismo della notizia è particolarmente interessante. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Dopo la sconfitta in AAA, Lola Vice sembra pronta per il grande salto nel main roster

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