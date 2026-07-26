WWE | Dopo la sconfitta in AAA Lola Vice sembra pronta per il grande salto nel main roster
Dopo aver perso il titolo in AAA Verano de Escándalo, Lola Vice sembra essere pronta a passare al main roster. La wrestler, che era arrivata come campionessa, ha lasciato l’evento senza il titolo. Secondo quanto riportato, potrebbe debuttare presto a Friday Night SmackDown, anche se non è stato ancora annunciato ufficialmente. La sua presenza nel roster principale sembra imminente.
Lola Vice è arrivata a AAA Verano de Escándalo da campionessa. Ne è uscita senza il titolo e, secondo un nuovo report, i fan potrebbero non dover aspettare molto prima di vederla a Friday Night SmackDown. Stando a quanto riportato da Bryan Alvarez del Wrestling Observer, Lola Vice sarebbe stata promossa nel main roster e il suo debutto sarebbe ormai imminente, diventando l’ultima Superstar proveniente da NXT a compiere il salto verso il roster principale: “Si ritiene che Lola Vice sia stata chiamata nel main roster e che probabilmente apparirà a SmackDown”. Lola Vice perde il titolo AAA e prepara l’arrivo a SmackDown. Il tempismo della notizia è particolarmente interessante. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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