WWE | Tatum Paxley saluta NXT pronto il passaggio nel main roster

Tatum Paxley ha lasciato NXT dopo aver subito una sconfitta in un match. È previsto il suo trasferimento nel roster principale della WWE.

Si chiude ufficialmente un capitolo importante della carriera di Tatum Paxley.Dopo la sconfitta subita contro Zaria nel match valido per l’NXT Women’s North American Championship, la superstar ha salutato il pubblico di NXT con un messaggio emozionante, confermando di fatto la fine della sua esperienza nel brand giallo e nero. Rivolgendosi ai fan presenti e all’intero NXT Universe, Paxley ha ringraziato tutti coloro che l’hanno sostenuta nel corso degli anni, chiudendo una delle parentesi più particolari e apprezzate dell’attuale roster.Nel corso della sua permanenza a NXT, Tatum è riuscita a costruirsi un’identità unica, passando dall’essere uno dei personaggi più eccentrici della divisione femminile a diventare una delle beniamine del pubblico. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Tatum Paxley Entrance: WWE NXT, May 12, 2026

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