Durante l'evento Verano de Escándalo, La Hiedra e Laredo Kid hanno vinto il match per il titolo AAA World Mixed Tag Team, sconfiggendo Lola Vice e Mr. Iguana. La vittoria ha portato alla detronizzazione dei campioni in carica, che avevano mantenuto il titolo fino a quel momento. La sfida si è conclusa con la conquista del titolo da parte della coppia vincente.

Verano de Escándalo si è aperto con un importante cambio di titolo: La Hiedra e Laredo Kid hanno posto fine al regno di Lola Vice e Mr. Iguana, laureandosi nuovi AAA World Mixed Tag Team Champions. L’incontro, valido per i titoli di coppia mista della AAA, si è svolto durante lo show del 25 luglio all’Arena San Marcos di Aguascalientes, in Messico. Per La Hiedra si trattava di una grande occasione per riconquistare le cinture, già detenute in passato proprio insieme a Mr. Iguana. La Hiedra e Laredo Kid conquistano l’oro. Ad aprire il match sono stati Laredo Kid e Iguana, protagonisti di una serie di rapidi tentativi di schienamento. La sfida ha presto assunto toni più accesi quando Laredo ha schiaffeggiato l’avversario, che ha risposto immediatamente con un’ Armbar e un Dropkick. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AAA: Nuovi campioni in AAA, La Hiedra e Laredo Kid detronizzano Lola Vice e Mr. Iguana

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NEW AAA Mixed Tag Team Champions! Mr. Iguana & Lola Vice Win Gold!

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