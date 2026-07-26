wta praga 2026 lilli tagger conquista il suo primo titolo in carriera

Lilli Tagger, 18 anni, ha vinto il suo primo titolo WTA a Praga. La tennista austriaca, allieva di una ex campionessa italiana, ha battuto in finale un’avversaria di livello nel torneo ceco. La vittoria rappresenta il primo successo ufficiale nel circuito professionistico per la giovane atleta. La finale si è conclusa con un punteggio che ha sancito la sua superiorità sul campo. La vittoria si è svolta in una giornata che rimarrà nella memoria della tennista.

Giornata indimenticabile per Lilli Tagger. La diciottenne austriaca, allieva di Francesca Schiavone, ha conquistato il suo primo titolo WTA in carriera, trionfando nel torneo di Praga. Con questo successo Tagger riesce anche ad entrare tra le prime cinquanta della classifica mondiale, segnale di una crescita veramente eccezionale e continua della talentuosa austriaca. Tagger ha sconfitto nell’ultimo atto l’ucraina Daria Snigur in due set con il punteggio di 7-6 6-2 dopo un’ora e mezza di gioco. Tagger ha chiuso il suo match addirittura con nove ace e vincendo l’81% dei punti quando ha servito la prima rispetto al 68% dell’avversarie, che ha sofferto veramente moltissimo con la seconda (36% contro il 56% dell’austriaca). 🔗 Leggi su Oasport.it

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Daria Snigur vs Lilli Tagger | WTA Prague Final Prediction

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