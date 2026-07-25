Le semifinali del WTA 250 di Praga si sono appena concluse, e il pubblico sperava in una finale tra giocatrici locali. Tuttavia, la finale sarà tra Lilli Tagger e Daria Snigur, escludendo così un derby ceco. La partita si è conclusa con la vittoria di entrambe le giocatrici nelle rispettive semifinali, senza che si affrontassero tra loro. La finale si disputerà tra le due atlete provenienti da nazioni diverse.

Si sono da poco chiuse le semifinali al WTA 250 di Praga, e se il pubblico ceco sperava in una finale tra giocatrici locali, il verdetto del campo ha detto tutt’altro. Saranno Daria Snigur, Ucraina, e Lilli Tagger, Austria, a giocarsi la vittoria conclusiva nella capitale ceca. Sia per l’una che per l’altra, va subito detto, sarà la prima occasione di vincere un torneo sul circuito maggiore. Nella prima semifinale, Snigur supera Tereza Valentova per 7-6(4) 6-3. In realtà, è proprio la ceca ad avere più occasioni nel parziale d’apertura, avendo tre palle break sul 2-1 e trovandosi prima sul 4-2 e poi sul 5-3 con servizi strappati a zero e a 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Praga 2026: Lilli Tagger e Daria Snigur in finale, niente derby ceco nella capitale

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