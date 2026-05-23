Petra Marcinko ha vinto il suo primo titolo in singolare al WTA di Rabat, con una finale durata appena quarantanove minuti. La partita si è conclusa con la vittoria della tennista croata, che ha battuto la sua avversaria in due set. La vittoria rappresenta il primo trofeo in carriera per Marcinko nel circuito WTA. La finale si è svolta senza interruzioni prolungate, evidenziando una prestazione rapida e decisiva.

La finale del WTA di Rabat dura solamente quarantanove minuti, ma è comunque un giorno di festa per Petra Marcinko. La croata conquista il suo primo titolo della carriera nel circuito maggiore in quella che è stata anche la sua prima finale. La numero 74 del mondo ha sfruttato il ritiro nel secondo set dell’ucraina Anhelina Kalinina, ma Marcinko era comunque in vantaggio per 6-2 3-0. Una partita che ha visto partire fortissimo Marcinko. La croata ha strappato il servizio nel secondo game all’avversaria, scappando poi sul 3-0. Marcinko ha poi salvato una palla break nel quinto game ed in quello successivo ha poi tolto ancora la battuta all’ucraina, salendo sul 5-1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Rabat 2026, la croata Marcinko conquista il suo primo titolo

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