World Cup il Settebello batte l' Australia ed è terzo Titolo alla Grecia

Notizia in breve

Nell'ultima giornata della World Cup, il Settebello ha battuto l'Australia e si è piazzato al terzo posto. La Grecia ha conquistato il titolo, vincendo la finale. Gli azzurri, che avevano perso in semifinale contro i nuovi campioni, hanno concluso la competizione con questa vittoria. La partita ha concluso il torneo con un risultato positivo per la squadra italiana.