World Cup il Settebello batte l' Australia ed è terzo Titolo alla Grecia
Nell'ultima giornata della World Cup, il Settebello ha battuto l'Australia e si è piazzato al terzo posto. La Grecia ha conquistato il titolo, vincendo la finale. Gli azzurri, che avevano perso in semifinale contro i nuovi campioni, hanno concluso la competizione con questa vittoria. La partita ha concluso il torneo con un risultato positivo per la squadra italiana.
Il terzo posto del Settebello, il titolo della Grecia. L'ultima giornata della World Cup si è consumata così, restituendo il sorriso agli azzurri, sconfitti in semifinale proprio dai nuovi campioni. Nella sfida di consolazione con l'Australia, rivelazione del torneo, la squadra di Campagna comanda dall'inizio chiudendo sul 16-10 con cinque gol di Cannella, poker di Ferrero e tripletta di Condemi. Grande prova con l'uomo in meno, appena sette reti incassate su 21 occasioni dei padroni di casa. Assente lo squalificato Del Basso, espulso nella nervosa gara del giorno prima. "È un risultato che premia il gran lavoro degli ultimi mesi" dice il capitano Marco Del Lungo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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